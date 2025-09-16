Menkeu Purbaya: Ada yang Main-Main dengan Cukai Rokok

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo mengatakan pemerintah masih menelaah lebih dalam mengenai persoalan cukai rokok.

Dia pun buka suara mengenai dugaan adanya pihak yang bermain dengan cukai rokok tersebut.

“Saya belum menganalisis dengan dalam seperti apa sih cukai rokok itu, katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?” ucap Purbaya di Istana Negara, pada Senin (15/9).

Eks Direktur Lembaga Penjamin Simpanan itu pun mengaku bakal berupaya memberantas cukai palsu.

“Kalau misalnya saya beresin, saya bisa hilangkan cukai-cukai palsu berapa pendapatan saya? Dari situ nanti saya bergerak,” kata dia.

Tak hanya itu, dia juga membuka kemungkinan akan menurunkan cukai rokok tergantung hasil analisis.

“Kalau mau diturunkan seperti apa. Tergantung hasil studi dan analisis yang saya dapatkan dari lapangan,” tuturnya.

Adapun, DPR RI menyoroti beban cukai yang terus naik serta regulasi kesehatan yang semakin ketat sebagai penyebab utama tekanan terhadap industri rokok.