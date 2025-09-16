menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Pajak » Menkeu Purbaya: Ada yang Main-Main dengan Cukai Rokok

Menkeu Purbaya: Ada yang Main-Main dengan Cukai Rokok

Menkeu Purbaya: Ada yang Main-Main dengan Cukai Rokok
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo (di podium). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo mengatakan pemerintah masih menelaah lebih dalam mengenai persoalan cukai rokok.

Dia pun buka suara mengenai dugaan adanya pihak yang bermain dengan cukai rokok tersebut.

“Saya belum menganalisis dengan dalam seperti apa sih cukai rokok itu, katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?” ucap Purbaya di Istana Negara, pada Senin (15/9).

Baca Juga:

Eks Direktur Lembaga Penjamin Simpanan itu pun mengaku bakal berupaya memberantas cukai palsu.

“Kalau misalnya saya beresin, saya bisa hilangkan cukai-cukai palsu berapa pendapatan saya? Dari situ nanti saya bergerak,” kata dia.

Tak hanya itu, dia juga membuka kemungkinan akan menurunkan cukai rokok tergantung hasil analisis.

Baca Juga:

“Kalau mau diturunkan seperti apa. Tergantung hasil studi dan analisis yang saya dapatkan dari lapangan,” tuturnya.

Adapun, DPR RI menyoroti beban cukai yang terus naik serta regulasi kesehatan yang semakin ketat sebagai penyebab utama tekanan terhadap industri rokok.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo mengatakan pemerintah masih menelaah lebih dalam mengenai persoalan cukai rokok.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI