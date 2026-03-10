Menkeu Purbaya: Anggaran Program MBG Tidak Dipotong Meski Harga Minyak Dunia Naik

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan nasib anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Hal tersebut disampaikan guna menanggapi spekulasi terkait adanya pemangkasan anggaran akibat tekanan ekonomi global.

Sebelumnya, pemerintah dikabarkan akan mempertimbangkan pemotongan pos anggaran MBG, yang dinilai tidak produktif jika harga minyak dunia menyentuh angka USD 92 per barel.

Namun, terkini harga minyak dunia dilaporkan sempat menembus level 100 USD per barel pada Senin (9/3).

Menkeu Purbaya lantas menegaskan pemerintah tidak akan memangkas total pagu anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis.

Namun, dia memberikan catatan khusus mengenai jenis pengeluaran yang masuk dalam kategori tidak produktif.

"Jadi, MBG enggak akan dipotong. Kecuali yang enggak produktif," kata Purbaya di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (9/3)

Menkeu memerinci lebih lanjut mengenai pos anggaran tidak produktif dalam implementasi program MBG.