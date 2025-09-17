Menkeu Purbaya Awasi Kementerian, Bakal Tarik Anggaran Bila Tak Digunakan

jpnn.com - Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal mengawasi kementerian-kementerian yang penyerapan anggarannya belum optimal.

Hal itu untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah dikucurkan.

“Tadi saya ajak ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal,” ucap Purbaya di Istana Negara, pada Selasa (16/9).

Menkeu Purbaya mengaku bakal memberikan waktu ke kementerian-kementerian tersebut hingga akhir Oktober.

“Kalau mereka berpikir enggak bisa belanja sampai akhir tahun, kami ambil uangnya,” kata dia.

Anggaran atau uang yang akan ditarik dari kementerian yang tidak menggunakan secara optimal itu, bakal disebarkan ke program lain yang lebih penting.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tambah Kuota Rumah Subsidi Menjadi 350 Ribu Unit

“Kami sebarkan ke program-program yang langsung siap dan berdampak ke rakyat. Saya enggak mau uang nganggur,” tuturnya.

Adapun, eks Direktur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku dirinya saat ini hanya berupaya menjalankan kebijakan keuangan dengan baik.