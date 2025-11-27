Menkeu Purbaya Bakal Kirim Anak Buahnya di Bandara IMIP
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tidak ada petugas Kementerian Keuangan yang bertugas di kawasan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah.
Dia mengaku akan mengecek kembali soal tak adanya petugas Kemenkeu khususnya Bea Cukai di bandara tersebut.
Hal itu diutarakan Menkeu Purbaya seusai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta Pusat pada Kamis (27/11).
"Setahu saya, anak buah saya enggak ada di sana (kawasan Bandara PT IMIP, red), tetapi akan saya cek lagi," ucap Purbaya.
Bila benar tak ada pegawai Bea Cukai yang bertugas di sana, Purbaya bakal mengirimkan anak buahnya ke Bandara PT IMIP tersebut.
"Begitu diminta, saya akan kirim orang ke sana. Sesuai permintaan, begitu ditugaskan, kami taruh di sana," kata dia.
Sebagai informasi, Bandara PT IMIP di Morowali belakangan menjadi sorotan karena disebut beroperasi tanpa kehadiran petugas resmi seperti Bea Cukai dan Imigrasi.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyinggung bandara tanpa kehadiran negara di lokasi pertambangan IMIP, Morowali itu.
Menkeu Purbaya bakal mengirim anak buahnya ke Bandara IMIP, Morowali jika benar belum ada pegawai Bea Cukai
