Menkeu Purbaya Bantah Berdebat Panas dengan DPR soal Pajak Baru
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar bahwa dirinya berdebat dengan DPR karena menolak pajak baru.
Purbaya disebut berdebat dengan legislator saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis (27/11) lalu.
"Saya tidak pernah menyebutkan kata-kata 'Tambahan pajak lagi? Saya tidak akan tunduk'. Hal itu tidak benar alias hoaks," ujar Purbaya dalam keterangannya pada Selasa (2/12).
Kabar soal itu juga beredar di media sosial Facebook.
Informasi hoaks tersebut juga dibantah oleh akun resmi PPID Kementerian Keuangan.
“Pemberitaan terkait Menteri Keuangan berdebat panas dengan DPR mengenai pajak adalah hoaks,” tulis akun itu. (mcr4/jpnn)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah adanya perdebatan dengan DPR soal pajak.
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
