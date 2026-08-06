Menkeu Purbaya Bantah Gaji Manajer Kopdes Rp 16 Juta Per Bulan: Itu Enggak Masuk Akal
jpnn.com - JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebutkan gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Rp 16 juta per bulan.
Menurut Purbaya, angka tersebut tidak masuk akal dan terlalu besar untuk ukuran gaji awal pengelola koperasi.
Dia bahkan membandingkannya dengan estimasi upah minimum provinsi atau UMP yang jumlahnya jauh lebih rendah dari angka tersebut.
Meskipun demikian, dia mengaku belum mengetahui secara pasti angka final yang nantinya akan ditetapkan untuk posisi tersebut.
"Saya enggak tahu angka yang terakhir berapa, tetapi enggak sampai segitulah (Rp 16 juta per bulan)," kata Menkeu Purbaya di kantornya baru-baru ini.
Pemerintah belum memutuskan secara resmi mengenai besaran gaji manajer kopdes tersebut.
Menkeu memastikan pemerintah tidak akan pernah menyetujui besaran gaji yang dinilai terlalu berlebihan seperti isu yang beredar. Pemerintah tanpa ragu menolak apabila nominal gaji yang diusulkan ternyata Rp 16 juta,.
Pemerintah kemungkinan besar akan mempertimbangkan standar upah minimum kabupaten atau UMP dalam menentukan gaji yang pantas.
Menkeu Purbaya membantah isu yang menyebutkan manajer Kopdes akan menerima gaji sebesar Rp 16 juta per bulan.
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