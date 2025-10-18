Menkeu Purbaya Berikan Syarat Khusus kepada Luhut soal Uang Titipan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terkait permintaan penempatan uang ke Indonesia Investment Authority (INA).

Purbaya mengaku memberikan syarat khusus kepada Luhut agar pemerintah bisa menitipkan uang ke INA.

Kata Purbaya, uang yang dititipkan ke INA harus benar-benar diarahkan ke sektor riil yang produktif, bukan dilarikan ke obligasi.

"Saya enggak mau mengasih uang ke sana (INA), uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Mending saya kurangi bond saya," kata Purbaya seperti diberitakan pada Sabtu (18/10).

Bendahara negara itu mengungkapkan dirinya pernah mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menurut dia, Danantara terlalu menggantungkan investasi pada instrumen obligasi yang kurang produktif.

Purbaya menyebut kapasitas kelembagaan INA dan Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) seharusnya bisa menyerap dana investasi dari luar negeri dan menyalurkannya ke sektor yang lebih produktif.

"INA, kan, seharusnya mengundang investor asing. Kan, sovereign wealth fund bukan domestik saja," ujarnya.

"Kalau INA butuh duit benaran, ekspansi, saya dukung, tetapi kalau masih banyak uangnya di bond, di obligasi, ngapain saya dukung?" tambahnya.