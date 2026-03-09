menu
Menkeu Purbaya Blusukan ke Tanah Abang, Pastikan Daya Beli Masyarakat Masih Terjaga
Kondisi luar pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (9/3). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Purbaya Yudhi Sadewa blusukan ke Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, Senin (9/3).

Purbaya mengaku ingin memastikan rumor yang menyebut daya beli masyarakat anjlok dengan melihat kondisi lapangan secara langsung.

Hasilnya, Purbaya melihat pasar Tanah Abang dipadati pengunjung yang membeli perlengkapan lebaran.

"Jadi, kan, banyak ekonom-ekonom yang bilang kita sudah resesi, daya beli sudah hancur, pasar tadilah hancur gak ada yang datang. Saya pengen cek karena kalau data-data kita, ekonomi lagi bagus," kata Purbaya di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Ternyata betul, daya beli masih ada, orang masih belanja, itu pasar juga masih ramai," imbuhnya.

Kehadiran Purbaya menarik perhatian para pengunjung pasar, dan tidak sedikit yang meminta berfoto bersama.

"Lalu saya datang ke sana tuh tiba-tiba banyak orang ngumpul. Artinya, di sekeliling kita kan banyak orang yang lagi belanja," katanya. 

Menyusul padatnya situasi pasar Tanah Abang, Purbaya memastikan daya beli masyarakat kini justru tengah membaik.

