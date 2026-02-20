menu
Menkeu Purbaya Bocorkan Jadwal Pencairan THR ASN

Menkeu Purbaya Bocorkan Jadwal Pencairan THR ASN
THR PNS langsung ditransfer ke rekening penerima. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membagikan kabar gembira terkait pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Purbaya memastikan proses administrasi pencairan tunjangan tahunan tersebut sudah hampir selesai.

Menkeu menyatakan pengumuman resmi dan pencairan dana tersebut akan dilakukan dalam waktu yang tidak lama lagi. 

Dana yang disiapkan pemerintah disebut memiliki jumlah yang cukup signifikan untuk menggerakkan roda perekonomian.

"Bentar lagi dikeluarin. Saya lupa angkanya, tetapi cukup besar," kata Purbaya dikutip Jumat, (20/2).

Purbaya menyatakan pencairan THR diharapkan dapat menjadi suntikan dana untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga secara masif.

Harapannya, THR bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk mengejar target di triwulan pertama tahun ini. 

"Itu untuk mendorong ekonomi di triwulan pertama tahun ini juga. Jadi, kami harapkan yang ada stimulus seperti itu," tuturnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN).

