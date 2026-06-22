Menkeu Purbaya Buka Peluang Kenaikan Anggaran TKD 2027 hingga Rp 90 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang adanya kenaikan anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk tahun 2027 mendatang.

Purbaya menjelaskan rentang peningkatan anggaran TKD diperkirakan berkisar antara Rp 40 triliun hingga Rp 90 triliun.

"Range-nya bisa naik sampai Rp 90 triliun, di diskusi APBN, ruang itu terbuka, naik pasti naik," kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama DPD RI, Senin (22/6).

Baca Juga: Kasatgas Tito Ingatkan Daerah Terdampak Bencana Mempercepat Realisasi Tambahan TKD

Purbaya menyatakan dirinya tidak bisa menjanjikan kenaikan anggaran yang terlalu mendadak atau signifikan.

Hal ini dikarenakan kenaikan tersebut tetap bergantung pada ketersediaan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menekankan pemerintah memiliki pakem angka defisit yang harus dijaga dengan ketat, untuk memberikan sinyal perekonomian Indonesia berada dalam kondisi aman.

"Kita lihat keadaan anggaran kita, karena kita salah satu acuannya adalah jangan sampai lewat tiga pesen," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, pasar internasional akan memandang perekonomian Indonesia sedang bermasalah apabila pemerintah tidak mampu mempertahankan defisit anggaran di bawah angka tiga persen.