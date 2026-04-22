Menkeu Purbaya Copot 2 Dirjen di Kemenkeu
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi telah memberhentikan dua direktur jenderal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kedua pejabat itu ialah Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran.
Purbaya menyatakan pencopotan itu efektif per Selasa (21/4).
Dia telah menunjuk pelaksana harian (Plh) yang mulai aktif sejak pemberhentian dilakukan.
“Sudah dikasih Plh sekarang. Sudah dari kemarin sore aktif,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu (22/4).
Untuk sementara ini, Menkeu Purbaya belum memberikan tugas baru kepada Febrio dan Luky.
Purbaya masih mengkaji posisi yang tepat dengan kompetensi keduanya.
“(Febrio dan Luky) Istirahat dahulu. Nanti saya cari tempat yang pas buat mereka,” ungkap Purbaya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
