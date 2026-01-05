menu
Menkeu Purbaya Desak BNPB Segera Ajukan Anggaran Pemulihan Bencana Aceh-Sumatra

Menkeu Purbaya Desak BNPB Segera Ajukan Anggaran Pemulihan Bencana Aceh-Sumatra
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengajukan anggaran tambahan untuk pemulihan bencana alam yang terjadi di Aceh-Sumatra.

Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan telah menyiapkan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Dia tidak ingin masalah administrasi menghambat alokasi bantuan kepada para korban di lapangan.

"Kan informasinya sudah tahu semua kan. Daerah ini kurang, nanti sekian, ini sekian, ini sekian, obatnya perlu apa, perlu apa," kata Purbaya, dikutip Senin (5/12).

Menkeu Purbaya memastikan anggaran negara dalam kondisi siap untuk mendukung seluruh operasi kemanusiaan tersebut.

Dia meminta agar pengajuan dana dilakukan sesegera mungkin agar barang dan jasa yang dibutuhkan bisa segera diadakan.

"Dan saya hanya menghimbau sedikit ke BNPB dan pihak-pihak yang menangani bencana, kalau perlu dana, cepat-cepat ajukan. Kami dananya sudah siap belanja," tegasnya.

Anggaran bisa dialokasikan mulai dari pengadaan peralatan evakuasi hingga perbaikan infrastruktur fisik.

