Menkeu Purbaya Imbau Publik Tak Buru-Buru Simpulkan Pergerakan Harga Minyak Dunia

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengimbau publik untuk tidak terburu-buru dalam menyimpulkan arah pergerakan harga minyak mentah dunia

Imbauan ini disampaikan guna menyikapi gejolak pasar energi global yang dipicu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Purbaya meminta agar seluruh pihak, termasuk para pengamat, untuk tetap bersikap tenang dalam menghadapi situasi ketidakpastian ini. 

Dia berharap masyarakat tidak mudah terpancing oleh berbagai prediksi liar yang menyebutkan potensi kenaikan harga energi hingga ke level yang ekstrem.

"Jadi teman-teman yang lain, jangan cepat-cepat memastikan atau menyimpulkan harga akan 100 terus, bahkan ada yang bilang 'menuju 150, dan anggarannya akan enggak kuat'," kata Purbaya di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (9/3).

Purbaya menekankan spekulasi mengenai harga yang menembus 150 dolar per barel serta kekhawatiran mengenai ketidakmampuan anggaran negara perlu disikapi secara bijak. 

Menurutnya, pemerintah terus memantau pergerakan harga secara objektif berdasarkan data lapangan.

Berdasarkan data internal yang dikantongi Kementerian Keuangan saat ini, realisasi rata-rata harga minyak sepanjang tahun berjalan diklaim masih dalam batas yang terkendali. 

