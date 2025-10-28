Menkeu Purbaya: Itu Kata Pak Presiden

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Presiden Prabowo Subianto berhasil memulihkan optimisme dan sentimen positif publik terhadap pemerintahan dalam dua bulan terakhir.

Menurut Menkeu Purbaya, kondisi tersebut seiring membaiknya kepercayaan dan daya beli masyarakat.

"Jadi dua bulan terakhir ini Pak Presiden sudah berhasil mengembalikan optimisme dan sentimen positif masyarakat kepada pemerintahan," kata Menkeu Purbaya ditemui awak media di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (27/10).

Purbaya menjelaskan, tren kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat setelah sempat menurun, menandakan adanya pemulihan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dan arah kebijakan ekonomi nasional yang dijalankan.

Disebutkan kepercayaan publik kepada pemerintah sudah mulai pulih, tercermin pada data Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan data IKKP LPS yang ia tunjukkan, indeks mengalami penguatan ke level 130,6 pada Oktober 2025 dari 117,3 pada bulan sebelumnya.

Selain itu, daya beli masyarakat juga menunjukkan tanda pemulihan positif, dengan indeks keyakinan konsumen yang naik dari level 90 menjadi 96, mendekati ambang normal pada posisi 100.

Kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat fondasi pertumbuhan yang inklusif di tengah dinamika global dan tantangan domestik.