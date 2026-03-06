Menkeu Purbaya Jamin Program Makan Bergizi Gratis Tak Memotong Anggaran Pendidikan
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN tetap aman dan tidak berkurang akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Purbaya menegaskan bahwa program MBG telah memiliki pos anggaran tersendiri sehingga tidak mengganggu belanja rutin maupun program strategis di sektor pendidikan.
Pemerintah tetap berkomitmen mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan sesuai amanat undang-undang.
“[Anggaran pendidikan] Tetap aman,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.
Purbaya menjelaskan program MBG telah memiliki alokasi anggaran tersendiri yang tidak mengganggu belanja rutin program pendidikan.
Pagu pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun tetap teralokasi sebesar 20 persen sebagaimana amanat undang-undang.
“Anggaran (MBG) cuma beli makanan saja gitu, tapi bukan dimasukkan ke pendidikan atau pendidikan dipotong,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah menegaskan anggaran pendidikan 2026 telah disepakati pemerintah bersama DPR dan Badan Anggaran DPR dan tidak dikurangi akibat program MBG.
