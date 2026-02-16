menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Menkeu Purbaya Kunci Defisit APBN di Bawah 3 Persen, Fokus Optimalisasi Anggaran

Menkeu Purbaya Kunci Defisit APBN di Bawah 3 Persen, Fokus Optimalisasi Anggaran

Menkeu Purbaya Kunci Defisit APBN di Bawah 3 Persen, Fokus Optimalisasi Anggaran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa soal defisit APBN. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tetap menjaga angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di bawah batas aman yang ditetapkan undang-undang.

Tidak melampaui batas defisit tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Purbaya menyatakan tidak akan melakukan ekspansi ekonomi nasional dengan memperlebar ruang defisit.

Baca Juga:

Strategi yang akan ditempuh Purbaya, yakni dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah tersedia.

"Sekarang saya akan fokus di tiga persen dan mengoptimalkan uang yang ada untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Kemarin kan berhasil tuh, di bawah tiga persen kita bisa 5,39%," kata Purbaya, dikutip Senin (16/2).

Capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen tersebut dinilai sebagai bukti keberhasilan pengelolaan anggaran. 

Baca Juga:

Purbaya menyebut Indonesia telah berhasil lepas dari kutukan pertumbuhan yang stagnan di angka lima persen.

Guna mempertahankan disiplin ini, pemerintah akan melakukan efisiensi di berbagai lini. 

Menkeu Purbaya memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap dijaga di bawah batas aman yang ditetapkan undang-undang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI