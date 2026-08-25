Menkeu Purbaya Lakukan Sidak ke Kanwil DJPb Jabar

jpnn.com, BANDUNG - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, sidak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat di Bandung pada Senin (24/8).

Menkeu memantau pelaksanaan anggaran negara hingga akhir Juli 2026, benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan data laporan perbendaharaan, pelaksanaan APBN di Jawa Barat mencatatkan kinerja positif dengan surplus regional senilai Rp 22,02 triliun.

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Pencapaian surplus tersebut didorong pendapatan negara yang menyentuh angka Rp 85,61 triliun atau setara 45,41 persen dari target tahunan.

“Setiap rupiah APBN harus terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8).

Sektor perpajakan memberikan kontribusi besar melalui penerimaan sebesar Rp 81,30 triliun yang tumbuh 7,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutanya, Industri pengolahan masih memegang peranan krusial sebagai penyumbang pajak terbesar di wilayah Jawa Barat dengan porsi mencapai 47,93 persen.

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara di provinsi tersebut telah terserap sebanyak Rp 63,59 triliun atau 57,02 persen dari total pagu.