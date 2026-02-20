Menkeu Purbaya Masih Cari 'Jagoan' untuk Isi Posisi Dewan Komisioner OJK

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kabar terkini terkait proses seleksi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selaku ketua Panitia Seleksi (Pansel), Purbaya mengaku telah meninjau daftar nama yang mengajukan diri untuk mengisi posisi strategis di lembaga pengawas jasa keuangan tersebut.

Kendati tidak merinci jumlah pasti, Menkeu menjelaskan sudah memiliki gambaran awal mengenai profil setiap calon pendaftar.

"Wah lupa, berapa orangnya saya sempat lihat tadi pagi, saya browse orang-orangnya siapa aja," ujar Menkeu Purbaya dikutip, Jumat (20/2).

Namun, dari hasil tinjauan awal tersebut, Purbaya tampak belum sepenuhnya puas dengan latar belakang para pelamar.

Dia menilai masih ada ruang bagi figur-figur yang lebih kompeten untuk ikut serta dalam seleksi ini.

Purbaya mengharapkan adanya tambahan pendaftar yang memiliki rekam jejak mumpuni di industri keuangan.

"Mungkin masih kami tunggu orang-orang yang lain yang lebih berkualitas untuk masuk," tuturnya.