menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Menkeu Purbaya Optimistis dengan Pasar Otomotif Nasional

Menkeu Purbaya Optimistis dengan Pasar Otomotif Nasional

Menkeu Purbaya Optimistis dengan Pasar Otomotif Nasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Optimisme menyeruak dari sektor otomotif nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut konsumsi masyarakat terus menunjukkan penguatan yang makin terasa pada penghujung tahun.

Menurutnya, perbaikan itu bukan sekadar wacana—datanya terlihat jelas terutama pada aktivitas belanja dan geliat sektor riil.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11), Purbaya memaparkan bahwa kepercayaan publik terhadap kondisi ekonomi mulai pulih, mendorong permintaan domestik tetap terjaga.

Baca Juga:

"Belanja masyarakat terus menunjukkan penguatan signifikan, terutama pada kategori barang-barang tahan lama,” ujarnya.

Kalau bicara barang tahan lama di Indonesia, salah satu indikator terkuatnya tentu ada di otomotif.

Motor Melaju Kencang, Tumbuh 8,4%

Baca Juga:

Purbaya menyebut penjualan sepeda motor menjadi sinyal paling terang soal pulihnya konsumsi masyarakat.

Penjualannya tercatat tumbuh 8,4% year-on-year—angka yang dikategorikan Menkeu sebagai “positif tinggi”.

Menkeu Purbaya tidak menampik pasar mobil nasional masih lesu, tetapi untuk sepeda motor menunjukkan positif tinggi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI