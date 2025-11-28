Menkeu Purbaya Optimistis dengan Pasar Otomotif Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Optimisme menyeruak dari sektor otomotif nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut konsumsi masyarakat terus menunjukkan penguatan yang makin terasa pada penghujung tahun.
Menurutnya, perbaikan itu bukan sekadar wacana—datanya terlihat jelas terutama pada aktivitas belanja dan geliat sektor riil.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11), Purbaya memaparkan bahwa kepercayaan publik terhadap kondisi ekonomi mulai pulih, mendorong permintaan domestik tetap terjaga.
"Belanja masyarakat terus menunjukkan penguatan signifikan, terutama pada kategori barang-barang tahan lama,” ujarnya.
Kalau bicara barang tahan lama di Indonesia, salah satu indikator terkuatnya tentu ada di otomotif.
Motor Melaju Kencang, Tumbuh 8,4%
Purbaya menyebut penjualan sepeda motor menjadi sinyal paling terang soal pulihnya konsumsi masyarakat.
Penjualannya tercatat tumbuh 8,4% year-on-year—angka yang dikategorikan Menkeu sebagai “positif tinggi”.
Menkeu Purbaya tidak menampik pasar mobil nasional masih lesu, tetapi untuk sepeda motor menunjukkan positif tinggi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menkeu Purbaya Bakal Kirim Anak Buahnya di Bandara IMIP
- Purbaya: Jangan Tuduh Saya Nggak Bayar Utang
- Tanggapi Pernyataan Menkeu Purbaya Soal Kelanjutan Tagih Utang BLBI, Hardjuno: Tak Pernah Kedaluwarsa
- Merespons Surat Menkeu Purbaya, Pemprov Jabar Percepat Belanja 2025
- Sebaiknya Menkeu Purbaya Fokus Atasi Pengangguran dan Inflasi ketimbang Redenominasi
- Menkeu Purbaya Menyurati Kepala Daerah, Minta Pemda Mempercepat Belanja 2025