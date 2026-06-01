Menkeu Purbaya Optimistis Nilai Rupiah Kembali Perkasa dalam 3 Bulan
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis nilai tukar rupiah akan segera pulih, seiring membaiknya kondisi geopolitik global.
Purbaya menjelaskan situasi antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel saat ini menunjukkan sinyal positif menuju kesepakatan damai.
Dia meyakini prospek perdamaian konflik global tersebut akan segera terealisasi dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan mendatang.
Menurutnya, meredanya ketegangan geopolitik akan menghilangkan faktor eksternal yang selama ini menekan rupiah.
"Artinya, gangguan yang selama ini menekan rupiah akan hilang juga," ujar Menkeu Purbaya dalam Konferensi Pers Persiapan Operasional PT DSI, Minggu (31/5).
Meski nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan terus merosot, Purbaya menegaskan kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia masih sangat kuat.
Dia memastikan ekonomi domestik akan terus tumbuh kokoh, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Hal itu diyakini akan memperkuat mata uang secara otomatis dan menarik minat investor.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimis nilai tukar rupiah akan segera pulih, seiring membaiknya kondisi geopolitik global.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rupiah Melemah Jadi Peluang Bagi Pariwisata Domestik
- Pelemahan Rupiah Sudah Parah, Ekonom: BI Tidak Bisa Bekerja Sendiri
- PN Surabaya Gagalkan Akrobat Hukum Investor Asing
- Pengumuman, Insentif Kendaraan Listrik Ditunda hingga Juli 2026, Ini Penyebabnya
- Menkeu Purbaya Berkurban Sapi Berbobot 846 Kg di Momen Iduladha
- Makna Iduladha Bagi Purbaya, Selaras dengan Jabatan sebagai Punggawa Keuangan Negara