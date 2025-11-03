Menkeu Purbaya Pastikan Pemilihan Pimpinan OJK Melalui Pansel

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pemilihan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap dilakukan melalui panitia seleksi (pansel).

"Tetap pansel," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Purbaya menyatakan informasi yang menyebutkan pemilihan pimpinan OJK tanpa melalui mekanisme pansel adalah tidak benar. Dia menegaskan bahwa pansel tetap dibentuk dan dijalankan.

Menurut Purbaya, mekanisme pemilihan pimpinan OJK harus sesuai dengan amanat Undang-Undang karena berkaitan langsung dengan integritas dalam pengelolaan pasar keuangan dan penyusunan regulasi di sektor jasa keuangan.

Kepatuhan terhadap aturan tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas proses seleksi maupun kredibilitas pimpinan OJK yang terpilih.

"Kami justru harus mengikuti Undang-Undang yang ada, karena berkaitan dengan integritas kami mengelola pasar dan peraturan-peraturan di sana. Kalau melanggar undang-undang yang ada, itu akan mengganggu kredibilitas kami sendiri, kredibilitas hasil panselnya nanti, atau kredibilitas hasil ketua OJK-nya nanti," ucapnya.

Terkait tenggat waktu, Purbaya menyampaikan bahwa proses pansel tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Dia menyebut proses seleksi memerlukan waktu lebih lama karena harus mengikuti kaidah dan tahapan yang telah ditetapkan. Dia mengatakan proses tersebut akan lebih dari dua minggu.