Menkeu Purbaya: Pejabat Bea Cukai di Pelabuhan Utama Diganti Mulai Rabu Ini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Restrukturisasi ini dijadwalkan mulai dieksekusi pada Rabu (28/1/2026), dengan fokus utama pada pejabat di lima pelabuhan besar di Indonesia.

“Kami akan memperbaiki restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran. Bea Cukai akan kami mulai besok,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Dia merinci perombakan itu akan dilakukan terhadap pejabat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara; Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang; Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya; Pelabuhan Batu Ampar, Batam; dan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.

Perombakan itu, kata dia, tidak menyasar semua pejabat. Menkeu akan mempertimbangkan rencana restrukturisasi secara selektif, baik terkait pejabat yang diganti maupun keputusan yang akan diambil terhadap pejabat terkait.

“Nggak (semua pejabat). Sebagian dirumahkan, sebagian nggak. Tergantung doa mereka nanti malam,” tambahnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya telah memberikan sinyal perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat DJBC dalam waktu dekat.

Sejumlah pejabat bahkan akan dinonaktifkan sementara sebagai bagian dari langkah tegas untuk memperbaiki kinerja institusi tersebut.