Menkeu Purbaya Puji Menhut yang Mampu Tekan Karhutla 2025
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyanjung kinerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam menekan angka kebakaran rimba dan lahan.
Hal demikian dikatakan Purbaya setelah bertemu Raja Juli di kantor Kemenhut, Jakarta, Selasa (28/10).
"Kinerja Kementerian Kehutanan yang sangat baik sekarang, menurut saya dalam hal memanage hutan,” ujar dia seperti dikutip Rabu (29/10).
Dia mengaku pernah menyaksikan karhutla pada 2016 yang masuk kategori besar, tetapi bersyukur insiden serupa tak terjadi 2025.
"Kita ingat 2016 ada kebakatan hutan besar-besaran, saya naik helikopter dengan asap di sekeliling saya enggak bisa apa-apa itu mengerikan banget, saya pikir dulu, itu setiap tahun akan ada, tetapi sekarang hampir enggak ada,” ujar dia.
Purbaya menilai rendahnya karhutla pada 2025 karena manajemen kehutanan yang baik di bawah kepemimpinan Raja Juli Antoni.
“Artinya manajemen kehutanan sangat baik, ini saya puji dan saya perlu hargai keberhasilan Pak Menteri,” kata Purbaya.
Dalam kesempatan tersebut, Menhut Raja Antoni mengatakan angka Karhutla tahun ini menurun dibandingkan tahun 2024.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyanjung kinerja Menhut Raja Juli Antoni yang mampu menekan angka karhutla 2025.
