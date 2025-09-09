Menkeu Purbaya: Salah Omong Langsung Dipelintir
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal berhati-hati saat bicara.
"Kalau di LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), tidak ada yang monitor, jadi, saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah omong langsung dipelintir sana-sini. Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf,” kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9).
Purbaya melanjutkan, dia masih pejabat baru di lingkup Kemenkeu.
Penunjukan dirinya sebagai menkeu juga dia katakan sebagai ‘menteri kagetan’.
“Jadi, kalau mengomong, kalau kata, Bu Sri Mulyani, gayanya koboi,” tutur pria kelahiran Bogor, 7 Juli 1964 itu.
Dia pun mengaku bakal meminta arahan Sri Mulyani Indrawati agar bisa menjalankan kebijakan fiskal yang baik.
Purbaya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat perekonomian secara keseluruhan dapat tumbuh lebih baik.
“Tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau sudah beberapa bulan, baru bisa dinilai,” katanya. (antara/jpnn)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dia menteri kagetan. Dia pun mengaku bakal minta arahan Bu Sri.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menkeu Baru Klaim Memperbaiki Ekonomi Indonesia Tidak Sulit
- Pesan untuk Menkeu Baru: Jangan Selesaikan Masalah dengan Menaikkan Pajak
- Pernyataan Budi Arie Setelah Didepak dari Kabinet, Ada Pesan di Kalimat Terakhir
- Catat, Janji Menkeu Baru kepada Bu Sri Mulyani
- Karding Dicopot Prabowo Setelah Heboh Foto Main Domino Bareng Raja Juli dan Azis Wellang
- Istana Jawab Rumor soal Pencopotan Budi Gunawan - Sri Mulyani