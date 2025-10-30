menu
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Menkeu Purbaya: Saya Mau Kerja Saja

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakutidak tertarik untuk terjun ke dunia politik, atau bergabung dengan parpol.

Hal ini Purbaya katakan setelah elektabilitasnya tercatat tinggi, dan namanya kian dikenal oleh publik karena gaya koboinya tersebut.

“Saya enggak tertarik politik. Saya mau kerja saja,” kata Purbaya dikutip Kamis (30/10).

Saat ditanya lebih lanjut soal elektabilitasnya yang tinggi, Purbaya kembali menjawab normatif soal dirinya yang tidak tertarik bergabung ke politik.

“Saya enggak tertarik politik,” kata Purbaya sembari berkelakar.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum DPP PAN Eddy Soeparno mengakui elektabilitas Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa cukup tinggi, tapi sosok tersebut belum tentu mau untuk terjun ke dunia politik.

Dia menilai Purbaya adalah profesional di bidang keuangan yang sekarang masuk ke birokrasi untuk mengurusi masalah perbendaharaan negara.

Sejauh ini, dia pun belum melihat Purbaya memiliki maksud dan tujuan untuk lari ke ranah politik.

