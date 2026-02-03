menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Menkeu Purbaya Sebut Iuran Board of Peace Diambil dari Anggaran Kemenhan

Menkeu Purbaya Sebut Iuran Board of Peace Diambil dari Anggaran Kemenhan

Menkeu Purbaya Sebut Iuran Board of Peace Diambil dari Anggaran Kemenhan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026) malam. ANTARA/Imamatul Silfia/am.

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa dana iuran Dewan Perdamaian (Board of Peace)  bakal diambil dari anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan).

“Ya, nanti selalu lewat Kemenhan, kan? Pasti selalu lewat Kemenhan,” kata Menkeu Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa (3/2).

Hingga sejauh ini, Menkeu Purbaya belum memutuskan apakah dana iuran Board of Peace  yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengambil jatah lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga:

Bila ternyata dana yang dibutuhkan lebih besar dari kapasitas fiskal di Kemenhan, Menkeu Purbaya membuka peluang realokasi anggaran.

Namun, kata dia, manajemen fiskal untuk iuran ini akan dijaga dengan hati-hati.

“Nanti kita lihat. Kalau enggak cukup, kami reorientasi. Yang penting adalah kami akan menjaga anggarannya tetap prudent,” ungkapnya.

Baca Juga:

Anggaran Kemenhan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 187,1 triliun.

Anggaran itu digunakan untuk menggaji pegawai dan prajurit TNI, memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, dan memperkuat sektor-sektor pertahanan lain yang berkaitan dengan kedaulatan negara.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut iuran Board of Peace diambil dari anggaran Kementerian Pertahanan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI