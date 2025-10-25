menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Menkeu Purbaya Sebut Simpan APBD Bentuk Giro Bisa Rugi, Gubernur Dedi Mulyadi Balas Komentar Begini

Menkeu Purbaya Sebut Simpan APBD Bentuk Giro Bisa Rugi, Gubernur Dedi Mulyadi Balas Komentar Begini

Menkeu Purbaya Sebut Simpan APBD Bentuk Giro Bisa Rugi, Gubernur Dedi Mulyadi Balas Komentar Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPK) Jawa Barat, Jalan Moch Toha, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG -

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bingung dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi yang menyebut daerah rugi jika menyimpan kas daerah rugi dalam bentuk giro di Bank.

Padahal sebelumnya Purbaya menyatakan bahwa duit kas daerah tidak boleh disimpan dalam bentuk deposito di bank.

Baca Juga:

Hal ini karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan pemerintah daerah tidak boleh menggunakan uang hanya untuk mendapatkan bunga.

“Nah, makanya saya katakan bahwa kas Rp 2,6 triliun Pemprov Jabar itu bukan di deposito, tetapi di giro. Nah, hari ini beliau ngomongnya beda lagi. Rugi dong kalau disimpan di giro, karena bunganya kecil, harusnya di deposito gitu,” kata Dedi di Kantor BPK Jabar, Jalan Moch Toha, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025).

Dedi dan Purbaya sendiri sudah beberapa hari ini berbalas komentar di media massa soal duit kas daerah.

Baca Juga:

Ia mengaku belum sempat bertemu langsung dengan Purbaya, terkait masalah penyimpanan duit kas daerah Provinsi Jabar.

"Ya, kan nanti juga kami ketemu pasti. Ini kan bagaimana kami meluruskan sebuah pernyataan," tuturnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bingung dengan pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi soal duit kas negara disimpan di giro.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI