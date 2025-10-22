menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Menkeu Purbaya: Sedang Diperiksa Masalahnya

Menkeu Purbaya: Sedang Diperiksa Masalahnya

Menkeu Purbaya: Sedang Diperiksa Masalahnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Foto: ANTARA/Imamatul Silfia/pri

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi soal keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan yang hingga kini belum seluruhnya diterima masyarakat.

Menkeu Purbaya mengatakan pihaknya tengah memeriksa penyebab keterlambatan penyaluran BLT tambahan.

"Sedang diperiksa masalahnya, katanya masih perlu persiapan logistiknya," kata Menkeu Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10).

Baca Juga:

Purbaya menjelaskan, penyaluran untuk masyarakat dengan kategori desil 1 dan 2 biasanya menjadi prioritas, sehingga pencairannya akan lebih cepat dibanding kelompok lain.

Sementara BLT untuk penerima di luar kategori itu dipastikan akan segera disalurkan dalam waktu dekat.

Untuk mempercepat distribusi, Purbaya bakal berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia yang menjadi salah satu penyalur bantuan.

Baca Juga:

"Sementara yang PT Pos (Pos Indonesia), harusnya saya perintahkan ke ajudan saya untuk diskusi dengan PT Pos tentang mempercepat penyalurannya. Saya pikir sih minggu ini udah keluar juga," jelasnya.

Diketahui, pemerintah menambah jumlah penerima BLT menjadi dua kali lipat, yakni 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode Oktober-Desember 2025.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya tengah memeriksa penyebab keterlambatan penyaluran BLT tambahan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI