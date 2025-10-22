Menkeu Purbaya: Sedang Diperiksa Masalahnya
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi soal keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan yang hingga kini belum seluruhnya diterima masyarakat.
Menkeu Purbaya mengatakan pihaknya tengah memeriksa penyebab keterlambatan penyaluran BLT tambahan.
"Sedang diperiksa masalahnya, katanya masih perlu persiapan logistiknya," kata Menkeu Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10).
Purbaya menjelaskan, penyaluran untuk masyarakat dengan kategori desil 1 dan 2 biasanya menjadi prioritas, sehingga pencairannya akan lebih cepat dibanding kelompok lain.
Sementara BLT untuk penerima di luar kategori itu dipastikan akan segera disalurkan dalam waktu dekat.
Untuk mempercepat distribusi, Purbaya bakal berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia yang menjadi salah satu penyalur bantuan.
"Sementara yang PT Pos (Pos Indonesia), harusnya saya perintahkan ke ajudan saya untuk diskusi dengan PT Pos tentang mempercepat penyalurannya. Saya pikir sih minggu ini udah keluar juga," jelasnya.
Diketahui, pemerintah menambah jumlah penerima BLT menjadi dua kali lipat, yakni 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode Oktober-Desember 2025.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya tengah memeriksa penyebab keterlambatan penyaluran BLT tambahan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 2026 Gaji ASN PNS dan PPPK Naik? Jawaban Purbaya Berbeda dengan Menkeu Sebelumnya
- Menkeu Purbaya Sebut Sudah Siapkan Anggaran Mobil Maung untuk Menteri, Tetapi
- Kabar Terbaru soal Penerapan Pajak ke Pedagang Online
- Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya Buka Data Daerah yang Endapkan APBD di Deposito
- Cukai MBDK Terus Tertunda: Jeda Merapikan Desain atau Pertanda Ragu Berkepanjangan?
- BACenter: Dibandingkan dengan Soekarno Sampai Jokowi, Prabowo Paling Jelas, tetapi..