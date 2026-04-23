Menkeu Purbaya Segera Setor Nama Calon Dirjen Baru ke Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan tiga jabatan strategis di kementerian yang dipimpinnya saat ini kosong sudah terisi pada Mei, medatang.

Sebagaimana diketahui, dua pejabat eselon I Kemenkeu, Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu resmi dicopot sejak Selasa (21/4).

Sebelumnya, posisi Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga diketahui masih kosong setelah ditinggalkan Masyita Crystallin.

Purbaya menyatakan pemerintah kini tengah dalam fase penyeleksian mencari kandidat untuk mengisi jabatan strategis tersebut.

Dia menjelaskan nama terpilih nantinya akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan.

“Nanti sekaligus diajukan ke presiden. Mungkin awal Mei atau pertengahan Mei,” kata Purbaya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (22/4).

Menkeu menuturkan untuk sementara, kinerja operasional direktorat yang kosong diisi oleh pelaksana harian (Plh).

Plh akan memastikan operasional tetap berjalan hingga ada penetapan tiga dirjen yang baru.