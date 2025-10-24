Menkeu Purbaya Setop Impor Balpres, Begini Kondisi Pasar Thrifting di Senen

jpnn.com, JAKARTA - Suasana Pasar Senen Jaya 1 & 2 lantai dasar masih beroperasi seperti biasa seusai pengumuman Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal rencana menyetop aktivitas impor balpres pakaian bekas.

Area lantai dasar yang menjadi pusat berburu para pencinta pakaian impor bekas pakai tampak bersih dan nyaman.

Deretan Toko penjual pakaian bekas atau biasa disebut Thrifting yang berada di lantai dasar Pasar Senen Jaya 1 & 2 juga terlihat cukup ramai pengunjung.

Tampak sejumlah pengunjung datang sekadar melihat produk hingga ada pula yang melakukan transaksi tawar-menawar dengan pedagang.

Sejumlah pedagang menolak melakukan wawancara terkait rencana kebijakan pengetatan aktivitas impor balpres, karena disebut belum mengetahui ada informasi tersebut.

Terlebih dari itu, kebanyakan dari mereka hanya karyawan yang membantu menjualkan produk, bukan pemilik langsung.

Oleh karena itu, mereka enggan bicara soal nasib toko yang mempekerjakannya, jika regulasi yang direncanakan Menkeu Purbaya terkait balpres ilegal resmi diimplementasikan.

Namun, dihubungi Jpnn, salah satu pelaku bisnis thrifting daring, Dhea yang mengaku sudah mengetahui kabar rencana penyetopan aktivitas impor balpres pakaian bekas, turut berkomentar.