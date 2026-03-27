Menkeu Purbaya Setujui Efisiensi Anggaran MBG Tanpa Mengurangi Kualitas Makanan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai pelantikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (27/3/2026) (ANTARA/Bayu Saputra)

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui usulan efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan catatan kualitas makanan tidak boleh menurun.

Langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program tanpa memberikan beban berlebih pada APBN.

Ia juga mengklarifikasi bahwa usulan efisiensi anggaran tersebut justru berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN), bukan dari Kementerian Keuangan.

“Selama ada efisiensinya, saya setuju saja, dan enggak mengurangi kualitas makannya sendiri,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Dalam skema terbaru, program MBG direncanakan berjalan lima hari dalam sepekan sebagai bagian dari langkah efisiensi. Kebijakan ini diharapkan tetap menjaga manfaat program bagi masyarakat tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

Purbaya menilai arah kebijakan program tersebut masih berada pada jalur yang tepat.

Saat ini Pemerintah tengah menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi terkini, termasuk opsi pengurangan hari operasional.

Menkeu menilai perubahan skema menjadi lima hari tidak mengurangi tujuan utama program, melainkan untuk mengatur ritme pelaksanaan agar lebih efisien dan berkelanjutan.

