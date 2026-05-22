menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Menkeu Purbaya Siap Mencopot Pak Djaka Budi Utama

Menkeu Purbaya Siap Mencopot Pak Djaka Budi Utama

Menkeu Purbaya Siap Mencopot Pak Djaka Budi Utama
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama dari jabatannya.

Langkah tegas tersebut akan diambil jika Djaka terbukti melakukan tindak pidana suap.

Djaka Budhi Utama diketahui terseret kasus dugaan gratifikasi dan fasilitas impor yang melibatkan bos Blueray Cargo.

Baca Juga:

Dalam kasus tersebut, Djaka diduga menerima suap senilai 213.600 dolar Singapura.

"Kalau terbukti, ya," kata Purbaya di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Kamis (21/5).

Kasus yang menyeret nama anak buah Purbaya ini masih dalam proses hukum.

Baca Juga:

Purbaya menyatakan tidak akan terlibat secara aktif dalam rangkaian proses persidangan yang sedang berjalan.

Menkeu memilih untuk menghormati jalannya peradilan.

Purbaya menyatakan tidak akan terlibat secara aktif dalam rangkaian proses persidangan yang sedang berjalan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI