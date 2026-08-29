Menkeu Purbaya Siapkan Teknologi Baru Pendeteksi Pita Cukai Palsu

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menerapkan teknologi baru untuk mendeteksi pita cukai palsu.

Purbaya menyiapkan alat pendeteksi pita cukai palsu guna mengoptimalkan pengawasan peredaran rokok ilegal.

“Kami akan menerapkan teknologi baru, namanya track and trace, dari satu perusahaan kerja sama dengan PERURI. Nanti di situ cukainya enggak bisa dipalsu,” kata Menkeu Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8).

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Purbaya menjelaskan bahwa teknologi itu menggunakan pemindai khusus yang bisa mendeteksi cukai palsu. Pemindai itu juga bisa digunakan melalui handphone, dengan fitur yang bisa mendeteksi asal peredaran rokok ilegal tersebut.

Purbaya berencana menaruh teknologi itu di sejumlah pabrik rokok besar. Teknologi track and trace ini akan terkoneksi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu sehingga peredaran cukai palsu dapat dideteksi secara waktu nyata.

“Kami akan taruh mesin di pabrik-pabrik rokok besar. Nanti mungkin semuanya berapa yang diproduksi. Jadi, mesinnya taruh di situ. Nanti datanya link langsung ke Bea Cukai pusat. Ke depan, permainannya seperti itu kami harapkan akan berkurang. Kalau bisa, sih, dihilangkan semua,” ujar Purbaya.

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Adapun perusahaan yang terlibat dalam pembuatan teknologi ini, selain PERURI, merupakan korporasi swasta yang berasal dari luar negeri.

Purbaya menyebut skema pengadaan mesin ini berupa perusahaan penyedia sistem yang berinvestasi dan pemerintah membayar dengan persentase tertentu.