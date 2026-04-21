Menkeu Purbaya: S&P Pastikan Rating Indonesia Tidak Berubah Selama 2 Tahun ke Depan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan peringkat (rating) ekonomi Indonesia akan tetap stabil, sekaligus tidak akan mengalami perubahan dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

Kepastian itu setelah pertemuan Menkeu dengan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's Global Ratings (S&P) di Washington DC, Amerika Serikat.

Dalam pertemuan tersebut, pihak S&P menyampaikan secara terbuka mengenai posisi Indonesia saat ini.

Purbaya mengungkapkan perwakilan S&P langsung memberikan inti pembicaraan di awal pertemuan, mengenai status peringkat kredit Indonesia yang tetap berada pada level BBB dengan outlook stabil.

"Dia bilang Rating (Indonesia, red) tidak berubah BBB, outlook, stabil. Wah, saya bilang terima kasih, kan, saya kelihatan agak kaget."

"Dia bilang, kamu kelihatannya kaget. Kamu mengharapkan turun ya? Enggak, saya bilang terima kasih," kata Purbaya di kantornya, Selasa (21/4).

Purbaya menceritakan dirinya sempat memancing pihak S&P untuk menjelaskan lebih detail mengenai konsekuensi dari posisi peringkat tersebut.

Dia ingin memastikan berapa lama stabilitas peringkat dapat terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.