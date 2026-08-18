menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Menkeu Purbaya: Subsidi Motor Listrik Paling Cepat Berlaku September 2026

Menkeu Purbaya: Subsidi Motor Listrik Paling Cepat Berlaku September 2026

Menkeu Purbaya: Subsidi Motor Listrik Paling Cepat Berlaku September 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Soal subsidi motor listrik. Foto: untd

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan insentif subsidi untuk pembelian motor listrik ditargetkan paling cepat dapat mulai berlaku pada September 2026 mendatang.

"Harusnya sih September udah jalan itu. Subsidi motor listriknya (berlaku)," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Namun, hingga saat ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut belum diterbitkan.

Baca Juga:

Purbaya mengatakan bakal menemui Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita terlebih dahulu untuk berkoordinasi.

"Dia (Agus Gumiwang Kartasasmita) belum bicara sama saya. Saya datengin dia besok," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan insentif motor listrik sebesar Rp5 juta masih menunggu penerbitan PMK dari Kementerian Keuangan.

Baca Juga:

Agus menegaskan Kementerian Perindustrian sebagai kementerian teknis telah siap menjalankan program tersebut. Namun, pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah aturan dari Kementerian Keuangan diterbitkan.

"Kita tunggu ininya ya, PMK-nya ya. Tunggu PMK-nya," ujar Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8).

Menkeu Purbaya menyatakan kebijakan insentif subsidi untuk pembelian motor listrik ditargetkan paling cepat dapat mulai berlaku pada September 2026 mendatang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI