Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Ada Rencana Kenaikan Dana TKD Waktu Dekat

Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Ada Rencana Kenaikan Dana TKD Waktu Dekat

Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Ada Rencana Kenaikan Dana TKD Waktu Dekat
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Foto: ANTARA/Imamatul Silfia/pri

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya menyatakan tidak akan ada kenaikan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam waktu dekat. 

Purbaya menegaskan dirinya bukan pengambil keputusan atas pemotongan awal TKD tersebut.

Dia mengeklaim rencana pemotongan TKD sudah dalam proses finalisasi pada saat dirinya menjabat. 

Namun, respons reaksi keras para kepala daerah setelah mengetahui rencana pemotongan anggaran, mendorong adanya revisi anggaran.

Oleh karena itu, Purbaya mengungkapkan sehari setelah menjabat, pada 9 September 2025, Menteri Dalam Negeri mengajukan revisi terhadap Anggaran APBN 2026.

Seusai revisi itu diajukan, Purbaya menyatakan kesesuaian anggaran, dan menganggap ketetapan TKD sudah jelas.

"Di situ ada kenaikan transfer ke daerah 43 triliun," kata Purbaya dalam agenda Sarasehan, Selasa (28/10).

 "Saya enggak kurangin, saya cuma tanya, sudah cukup, Pak? Cukup? Ya sudah, go ahead," tuturnya.

