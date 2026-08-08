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Menkeu Purbaya Tinjau Kesiapan Armada PSO Bea Cukai Kupang di Perbatasan Timur

Menkeu Purbaya Tinjau Kesiapan Armada PSO Bea Cukai Kupang di Perbatasan Timur
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Menkeu Purbaya. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung kesiapan armada patroli, dan fasilitas Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang di Nusa Tenggara Timur.

Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan penguatan pengawasan laut di wilayah perbatasan timur Indonesia, guna menjaga kelancaran arus perdagangan dan penerimaan negara.

PSO Bea Cukai Kupang merupakan pangkalan strategis yang memiliki peran vital, dalam memperkuat pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah Nusa Tenggara Timur.

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Selain tugas utamanya, pangkalan ini aktif mendukung patroli terpadu lintas instansi bersama TNI AL, Polairud, dan PSDKP, serta membantu operasi pencarian dan pertolongan (SAR).

Purbaya menegaskan pengawasan laut sangat krusial dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional, terutama pada negara kepulauan yang memiliki jalur pelayaran luas.

"Pengawasan laut harus terus diperkuat melalui modernisasi sarana operasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi personel agar mampu menjawab tantangan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin kompleks,” ujar Menkeu pada Jumat (7/8).

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Karakteristik wilayah pengawasan PSO Bea Cukai Kupang dinilai sangat strategis, karena menjadi penghubung pelayaran antarpulau dan berdekatan dengan perbatasan Timor Leste serta Australia.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjawab tantangan tersebut dengan melaksanakan Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea, menggunakan Kapal Patroli BC 7002 dan BC 20010.

Menkeu Purbaya meninjau langsung kesiapan armada patroli dan fasilitas Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang di Nusa Tenggara Timur.

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