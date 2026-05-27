Menkeu Purbaya Ungkap Gaji Ke-13 ASN Siap Cair Juni
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan gaji ke-13 Aparat Sipil Negara (ASN) akan cair pada Juni.
Pemerintah digadang menyiapkan anggaran Rp 55 triliun untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026.
Namun, Purbaya menyatakan akan memastikan ulang mengenai angka yang akan dikucurkan untuk pencairan gaji ke-13.
"Gaji ke-13, Juni harusnya sih," kata Purbaya di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).
Sebelumnya, sederet pemerintah daerah juga sudah memberi sinyal pembayaran gaji ke-13 ASN akan direalisasikan pada Juni 2026, salah satunya Pemkab Kudus, Jawa Tengah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, Eko Djumartono mengungkapkan pembayaran gaji ini diberikan bertepatan dengan momen libur sekolah.
Eko menjelaskan pencairan gaji ke-13 masih menunggu proses administrasi, termasuk peraturan bupati yang memuat daftar penerima
Dia berharap gaji ke-13 dimanfaatkan ASN untuk kebutuhan yang bersifat produktif, terutama biaya pendidikan anak.
