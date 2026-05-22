Menkeu Purbaya Yakin Pekan Depan IHSG Siap Lari Kencang
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026). (ANTARA/Fathur Rochman)

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan kembali menguat pekan depan seiring perbaikan fundamental ekonomi nasional.

Berdasarkan data indikator teknikal pasar modal, pergerakan indeks saham domestik diyakini memiliki ruang kompresi yang besar untuk melesat naik

Menurut dia, pergerakan IHSG berpotensi melesat pada pekan depan setelah sempat berada di kisaran level 5.900.

"Saya pikir sih, kalau lihat dari teknikalnya sih, minggu depan udah lari kencang," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Ia meminta pelaku pasar tidak khawatir terhadap kondisi pasar saham saat ini, karena pemerintah akan terus memperkuat ekonomi nasional ke depan.

Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan rebound IHSG hanya tinggal menunggu waktu karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap baik.

"Jadi tinggal tunggu waktu aja sampai, enggak lama kalau enggak salah, sampai harga IHSG akan rebound lagi," katanya.

Purbaya juga menjelaskan pergerakan harga saham pada akhirnya sangat bergantung pada fundamental perusahaan dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

