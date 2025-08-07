Menkeu Sri Mulyani Sebut Sains & Teknologi Bisa Menyejahterakan Masyarakat

jpnn.com, BANDUNG - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyambut baik pelaksanaan kegiatan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 yang digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Kamis (7/8).

Acara yang dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih itu akan membahas seputar perkembangan teknologi dan sains di Indonesia.

Beberapa teknologi mutakhir buatan anak bangsa juga ditampilkan di area pelataran Sabuga Bandung.

Sri Mulyani mengatakan kegiatan KSTI tepat dilakukan di tengah perkembangan sains dan teknologi.

Perkembangan tersebut, kata Sri, apabila dimanfaatkan dengan baik maka bisa mensejahterakan masyarakat dan menunjang perekonomian Indonesia.

"Ini adalah sesuatu inisiatif yang sangat tepat waktu karena dunia didominasi dengan teknologi. Sains dan teknologi (bisa) menaikkan kesejahteraan," kata Sri Mulyani dalam diskusi.

Menurutnya, situasi dunia saat ini tidak mudah. Persaingan antarnegara makin sengit, sehingga Indonesia perlu menentukan sikap.

Di hadapan ribuan peneliti yang hadir, Sri Mulyani berpesan agar para peserta bisa berpartisipasi dalam dunia sains dan teknologi di Indonesia.