Menkeu Suahasil Beberkan Arahan Khusus dari Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil mengungkapkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto setelah dirinya dilantik.

Prabowo disebut memberikan arahan khusus agar pengelolaan keuangan negara tetap sehat dan kredibel.

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatan menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ucap Suahasil di Istana Negara, pada Senin (14/3).

Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bagian dari keuangan negara harus mampu menjalankan berbagai program prioritas pemerintah.

Untuk itu, dia menekankan APBN tidak hanya harus sehat, tetapi juga dapat dipercaya.

“APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu, APBN harus sehat juga harus kredibel,” kata dia.

Suahasil memastikan Kementerian Keuangan akan melanjutkan upaya menjaga keuangan negara dengan melibatkan seluruh jajaran kementerian.

Dia menyebutkan Kementerian Keuangan merupakan kementerian besar dengan sekitar 77.000 pegawai yang bekerja di seluruh Indonesia.