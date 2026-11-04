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Menkeu Suahasil Tegaskan Kemenkeu Tak Masuk Sebagai Pemilik Saham BEI

Menkeu Suahasil Tegaskan Kemenkeu Tak Masuk Sebagai Pemilik Saham BEI
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Menkeu Suahasil Nazara. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan ikut andil dalam demutualisasi Bursa Efek Indonesia.

Suahasil menyatakan lembaganya tidak akan masuk sebagai pemilik saham BEI, karena perannya sebagai pengambil kebijakan dan bagian dari alat pemerintah.

Dia menegaskan pengelolaan bursa efek tersebut sepenuhnya berada di ranah operator atau komersial.

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"Kemenkeu adalah policy maker. Kamipengambil kebijakan, alatnya pemerintah dan untuk BEI itu adalah ranahnya operator atau komersial," kata Suahasil di kantor BI, Jakarta Pusat, baru-baru ini. 

Kendati demikian, Suahasil memastikan kementeriannya akan terus memberikan dukungan terhadap reformasi pasar modal yang dilakukan oleh OJK dan BEI.

Pihaknya juga akan terus memantau serta melakukan koordinasi untuk mengawasi pencapaian target dari rencana aksi yang sedang berjalan.

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"Kami akan terus memantau dan melakukan koordinasi, memantau pencapaian target-target dari rencana aksi yang dilakukan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Bursa Efek Indonesia tengah dalam wacana demutualisasi, mengubah struktur kepemilikan bursa dari yang sebelumnya dimiliki anggota bursa menjadi perusahaan dengan struktur kepemilikan lebih terbuka.

Menkeu Suahasil Nazara menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan ikut andil dalam demutualisasi Bursa Efek Indonesia.

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