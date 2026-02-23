Menkeu: Suami DS Awardee LPDP Kembalikan Dana Beasiswa Plus Bunga

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan suami dari alumni LPDP berinisial DS akan mengembalikan seluruh dana beasiswa yang pernah diterimanya kepada negara. Kepastian ini menyusul viralnya unggahan DS di media sosial yang dinilai menghina Indonesia.

Purbaya menyatakan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama LPDP Sudarto telah berkomunikasi langsung dengan pihak terkait. Hasilnya, suami DS yang juga merupakan penerima beasiswa LPDP itu setuju untuk mengembalikan dana tersebut berikut bunganya.

“Bosnya LPDP sudah berbicara dengan suami yang bersangkutan. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai dari LPDP. Jadi, termasuk bunganya loh. Uang LPDP kan kalau saya taruh uang itu di bank, ya kan ada bunganya, kan dengan treatment yang fair,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin.

Menteri Keuangan menyayangkan sikap alumni tersebut yang dinilai menghina negara melalui unggahan di media sosial. Dia menegaskan dana LPDP berasal dari pajak masyarakat dan sebagian dari utang negara yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia.

"Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu," katanya menambahkan.

Purbaya juga mengatakan akan memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam daftar hitam sehingga tidak bisa bekerja di lingkungan pemerintahan.

Polemik ini bermula dari unggahan DS di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 20 Februari 2026. Dalam video tersebut, alumni LPDP itu memperlihatkan paspor Inggris milik anak keduanya yang baru memperoleh kewarganegaraan Inggris. Dalam keterangan unggahannya, DS menuliskan pernyataan yang kemudian menuai kontroversi karena dinilai merendahkan akses paspor Indonesia serta tidak menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Sudarto menyampaikan LPDP sangat menyayangkan perilaku salah satu alumninya tersebut. Dia menilai tindakan itu tidak mencerminkan nilai, identitas, serta etika yang selama ini dibekalkan kepada para penerima beasiswa LPDP. (antara/jpnn)