Menkeu Suntik Tambahan Dana BPJS Rp 20 Triliun, Cair Bulan Depan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyatakan pemerintah akan menyuntik tambahan dana Rp 20 triliun untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Wacana suntikan dana tambahan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan rencana dicairkan pada bulan depan.

"Pada bulan Oktober ini, artinya dua hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik," kata Suahasil di Istana Negara, Senin (28/9).

Dana tambahan sebesar Rp 20 triliun ini berada di luar anggaran untuk membiayai 96,8 juta yang senilai Rp 47 triliunan.

Saat ini jumlah peserta BPJS telah mencapai 285 juta jiwa dengan tingkat keaktifan mencapai 80,6 persen.

Di samping itu, pemerintah mendorong agar proses pengumpulan iuran atau collection BPJS dapat berjalan menjadi lebih baik.

"Tingkat ketepatan sasaran dari penerima bantuan iuran juga menjadi lebih baik sesuai dengan data DTSEN," imbuhnya. (rom/jpnn)



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