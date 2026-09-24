Menkeu Tegaskan Perburuan Obligor BLBI Terus Berlanjut

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan tetap akan mengejar para debitur atau obligor meskipun utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia telah resmi dilunasi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, Kamis (24/9).

Adapun obligor BLBI ialah pemilik bank atau pengusaha besar yang melakukan peminjaman utang pada momen tersebut.

"Nah, ini adalah terus kita lakukan, menjadi pekerjaan yang akan terus kita laksanakan ke depannya," kata Suahasil Nazara di kantor Bank Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah telah melunasi pembayaran obligasi BLBI terbitan tahun 1998.

BLBI merupakan utang yang diterbitkan pemerintah dan dibeli oleh Bank Indonesia untuk memberikan bantuan likuiditas bagi perbankan masa krisis.

Pelunasan yang membutuhkan waktu hampir 28 hingga 30 tahun ini menjadi milestone penting dalam sejarah penanganan krisis 1997-1998 antara Bank Indonesia dan pemerintah. (rom/jpnn)



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