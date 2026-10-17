Menko AHY Buka Kejurnas Tinju Amatir 2026, Diikuti Atlet Terbaik dari 35 Provinsi

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) bersama Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) resmi menggelar Kejuaraan Nasional Tinju Amatir Piala Menko Infrastruktur Tahun 2026.

Ajang bergengsi skala nasional ini dipastikan bakal mempertemukan talenta-talenta tinju terbaik dari 35 provinsi di seluruh Indonesia.

Kompetisi ini menjadi tonggak penting dalam pembinaan atlet nasional secara berkelanjutan. Selain sebagai arena tanding, kejuaraan ini juga dirancang untuk mengembangkan nilai-nilai kedisiplinan serta membangun karakter bangsa melalui cabang olahraga bela diri.

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Kategori yang dipertandingkan meliputi kelompok umur Junior, Youth, hingga Elite.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengundang secara terbuka seluruh lapisan masyarakat untuk hadir langsung menyemarakkan dan mendukung penuh perjuangan para atlet di atas ring.

Menurut Menko AHY, esensi dari olahraga tinju melampaui sekadar adu kekuatan fisik dan mengejar kemenangan semata. Olahraga ini menuntut disiplin tinggi, ketangguhan mental, dan kehormatan.

Ia berharap para atlet mampu menunjukkan sportivitas sebagai ksatria, baik di dalam maupun di luar ring.

Melalui pembinaan kualitas sumber daya manusia lewat jalur olahraga ini, pemerintah optimistis akan lahir generasi petinju hebat baru.