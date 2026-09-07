Menko AHY Instruksikan Kesiapan Moda Darat Bantu Penumpang Pesawat

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah bandara alternatif guna menjaga mobilitas masyarakat di tengah gangguan sebaran abu vulkanis.

Lokasi pendaratan alternatif tersebut mencakup Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Ahmad Yani di Semarang, Yogyakarta, serta Juanda di Surabaya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya kesiapan moda transportasi pendukung lainnya.

Sektor transportasi darat, khususnya kereta api, perlu disiagakan untuk mengangkut penumpang yang mendarat di luar wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Koordinasi ini bertujuan mempermudah pergerakan warga yang terdampak penyesuaian rute penerbangan akibat kondisi alam tersebut.

"Mode transportasi darat tentunya ini yang harus disiapkan, kereta, yang kami juga harus dorong agar memudahkan para penumpang yang seharusnya langsung landing di Jakarta, tetapi harus mungkin berhenti di Kertajati,” ujar Menko AHY dikutip dari keterangan tertulis, Senin (7/9).

Di sisi lain, jajaran pengelola transportasi laut diminta tetap waspada dan menjamin kegiatan penyeberangan tetap mengutamakan aspek keselamatan.

AHY mengingatkan pencegahan dampak buruk terhadap kesehatan penumpang juga menjadi poin utama dalam operasional di jalur laut.