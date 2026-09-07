Menko AHY Instruksikan Maskapai Penerbangan Mempermudah Refund Tiket

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong maskapai penerbangan memberikan penjelasan dan informasi akurat kepada masyarakat.

Instruksi diberikan guna merespons seluruh pihak terkait dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang terdampak sebaran abu vulkanis Gunung Anak Krakatau.

“Maskapai tidak boleh tidak terbuka. Walaupun ini force majeure, kami ingin mendorong agar maskapai juga bisa memberikan pelayanan yang baik,” ujar Menko AHY dikutip dari keterangan tertulis, Senin (7/9).

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, terdapat sekitar 150 ribu penumpang yang terkena dampak gangguan operasional transportasi udara tersebut.

Sebanyak 467 jadwal penerbangan terdampak, dengan rincian 409 penerbangan domestik dan 58 penerbangan internasional.

AHY meminta setiap maskapai menyampaikan informasi secara transparan mengenai perubahan jadwal, pembatalan, hingga pengalihan rute perjalanan.

Dia juga mendesak agar proses pengembalian biaya tiket atau refund bagi para penumpang dapat dilakukan dengan skema yang mudah.

"Termasuk cara refund karena tidak bisa terbang, ya harus bisa mudah untuk diberikan ganti rugi," katanya tegas.