Menko AHY Sebut Indonesia Harus Berguru kepada China soal Pembangunan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meyakini bahwa Indonesia harus terus belajar dari China dalam hal pengembangan teknologi hijau dan pembangunan berkelanjutan untuk masa depan.

“Indonesia bisa belajar banyak dari China, khususnya mengingat skala pencapaian yang mereka raih di aspek teknologi dan bisnisnya,” kata AHY dalam sambutannya pada peringatan Hari Nasional ke-76 Republik Rakyat China di Jakarta, Rabu malam.

Ia menyebut terobosan terbaru dari China dalam hal kecerdasan artifisial (AI), antara lain teknologi DeepSeek, mengingatkan semua orang terkait pentingnya kekuatan inovasi dalam memajukan umat manusia.

Namun, pencapaian tersebut baru akan mencapai tujuan sejatinya jika sudah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat biasa, petani, para pekerja, serta usaha kecil dan inovator muda, kata Menko IPK.

AHY juga menyebut bahwa Indonesia harus terus mengejar perkembangan teknologi, termasuk melalui kerja sama dengan China, mengingat transformasi hijau dan inovasi digital akan menentukan daya saing ekonomi di masa depan.

Hal tersebut dapat dicapai antara lain dengan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik yang kuat dan mumpuni di Indonesia, dari produksi baterai hingga penyediaan layanan transportasi hijau, kata dia.

Lebih lanjut, Menko IPK menyampaikan bahwa hubungan antara masyarakat dalam bentuk pertukaran pelajar, beasiswa, program kebudayaan, dan penelitian bersama dapat menguatkan kerja sama antara Indonesia dan China dalam pembangunan teknologi.

Pasalnya, China mencatatkan hingga 4,7 juta lulusan STEM (Sains, teknologi, teknik, dan matematika) setiap tahunnya, sehingga membuka peluang baru dalam perluasan kerja sama bilateral, ucap dia.