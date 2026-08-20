Menko AHY Sebut Pemulihan Jalan dan Listrik Jadi Prioritas Pasca-Gempa di NTT

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan langkah cepat dalam penanganan pascabencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Setelah akses jalan terbuka, AHY menekankan pemerintah akan segera memulihkan kembali berbagai infrastruktur dasar yang vital bagi warga.

AHY menyebutkan ketersediaan air bersih dan aliran listrik menjadi kebutuhan paling mendasar yang harus dipastikan berfungsi kembali.

Sejak hari pertama bencana terjadi, pria kelahiran Bandung, Jawa Barat itu, langsung menjalin komunikasi intensif dan koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum.

Pemerintah segera mengambil langkah taktis dengan menginstruksikan pengiriman alat-alat berat menuju titik-titik terdampak bencana di wilayah tersebut.

"Untuk memastikan alat-alat berat segera di-deploy, segera dikerahkan untuk pertama, ya, tentu membantu proses evakuasi," ujar AHY di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/8).

Pengerahan alat berat juga difokuskan untuk membuka akses mobilitas masyarakat yang terhambat akibat guncangan gempa.

AHY memastikan tidak ada daerah yang terisolir akibat kerusakan infrastruktur jalan maupun jembatan selama proses evakuasi.